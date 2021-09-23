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12:30 01 Октября 2021 0 Комментарии
Миллиону пенсионеров добавили 400 гривен доплаты
С октября дополнительные ежемесячные выплаты будут получать около миллиона пенсионеров.
С 1 октября пенсионеры от 75 до 80 лет начинают дополнительно получать до 400 гривен в месяц.
Для граждан данного возраста устанавливается минимальная пенсия в размере 2,5 тысячи гривен при наличии страхового стажа 20-25 лет и более.
Повышение пенсий с 1 октября коснется почти одного миллиона пенсионеров.
В Минсоцполитики напомнили, что с 1 декабря повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30-35 лет с 2400 до 2600 грн.
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Тэги: пенсия, надбавка
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