Миллиону пенсионеров добавили 400 гривен доплаты

С октября дополнительные ежемесячные выплаты будут получать около миллиона пенсионеров.

С 1 октября пенсионеры от 75 до 80 лет начинают дополнительно получать до 400 гривен в месяц.

Для граждан данного возраста устанавливается минимальная пенсия в размере 2,5 тысячи гривен при наличии страхового стажа 20-25 лет и более.

Повышение пенсий с 1 октября коснется почти одного миллиона пенсионеров.

В Минсоцполитики напомнили, что с 1 декабря повысится минимальная пенсия по возрасту для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30-35 лет с 2400 до 2600 грн.

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