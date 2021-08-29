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14:30 01 Октября 2021 0 Комментарии
Барбадос выходит из-под власти Британии
Парламент Барбадоса проголосовал за поправку в конституции страны, чтобы в ближайшее время Барбадос стал республикой.
Островное государство Барбадос объявило о выходе из-под власти британской короны. Парламент Барбадоса одобрил переход страны в статус республики. Об этом сообщает CNW.
По словам премьер-министра страны Миа Моттли, поправка к конституции отменяет Барбадосский указ 1966 года королевы Великобритании.
Новый закон предусматривает, что Барбадос более не будет британской колонией, которой он был с тех пор, как английские поселенцы впервые высадились здесь в 1625 году. При этом Барбадос не будет менять свое название.
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Тэги: Британия, барбадос
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