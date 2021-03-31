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09:00 01 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Космический корабль Cargo Dragon приводнился в Атлантике

Cargo Dragon доставил на Землю более 2 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС.

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon в ночь на пятницу по киевскому времени успешно приводнился в Атлантическом океане. Об этом сообщила компания-разработчик SpaceX в пятницу, 1 октября.

«Приводнение корабля of Dragon подтверждено», – говорится в коротком сообщении в Twitter.

В четверг корабль успешно отстыковался от Международной космической станции. Его спускаемая капсула с помощью парашютной системы в четверг в 23:00 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 06:00 по Киеву) совершила мягкую посадку в Атлантике у восточного побережья Флориды. Из воды его поднимет спасательное судно GO Searcher.

Cargo Dragon доставил на Землю более 2 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведенных на МКС. В настоящее время он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 29 августа ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Через день, 30 августа он состыковался с МКС, доставив на станцию более трех тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения научных экспериментов экипажем станции.

В настоящее время экипаж МКС состоит из астронавтов NASA Марка Ванде Хай, Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке, астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ и космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого и Петра Дуброва.

Источник:
Тэги: космический корабль, Cargo Dragon
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