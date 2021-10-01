Владимир Булан: трилогия «Президент мира» – это уникальный бизнес-план мирового развития до 2050

Трилогия «Президент мира» – это уникальная по своему содержанию и миссии книга, которая является бизнес-планом развития мира до 2050 года.

В основу книги положен международный проект “PLAN BULAN 2050” (BULAN Business Union Leaders of Alliance Nations) – стратегия повышения ВВП мира с $83 триллионов в 2020 году до $1240 триллионов в 2050 году, что в пять раз превышает прогноз ВВП мира PWC в $225 трлн к 2050 году. Об этом заявил автор и идеолог проекта, доктор экономических наук, Владимир Булан.

Книга включает в себя три блока:

● «Новая мировая экономика 2050» (BULAN Economy 2050) представляет все экономические расчеты глобальных инвестиционных проектов;

● «Новая мировая политика 2050» (BULAN Politics 2050) предлагает новую концепцию управления развитием мира;

● «Новый мировой социум 2050» (BULAN Society 2050) раскрывает новую модель социального и личного развития человека и человечества.

«Эта книга уникальна, так как ее содержание, проекты и бизнес-модели написаны с позиции личности – Президента Мира. Почему именно эта персона выбрана мною? Только лидер, который умеет мыслить масштабно, способен преодолеть личные амбиции, имеет силу духа, веру и сможет объединить Мировых лидеров, чтобы реализовать стратегию развития нового Мира – “PLAN BULAN2050”, - отметил Владимир Булан.

По его словам, для более глубокого понимания идей, изложенных в трилогии, начинать читать её следует с третьей книги – «Новый Мировой Социум 2050». Третья книга призывает объединиться всех Лидеров Мира, отказаться от конкуренции между собой, войдя в единый Глобальный Альянс (Союз) Лидеров.

«В третьей книге я пишу о своём опыте, знании, умениях, бизнесах. После более детального ознакомления с ними первые две книги будут восприниматься вами более осознанно – как призыв к действию», - отмечает Владимир Булан.

После Третьей Книги следует читать вторую книгу Трилогии – «Новая Мировая Политика 2050».

«Во второй книге я привожу детальный, разобранный на молекулы пример, как создать Союз Лидеров в любой стране мира за 1-2 года и на базе Мирового Союза Лидеров создать Мировой Парламент», - отметил Булан.

В первой же книге автор показывает, как возможно увеличить ВВП Мира с 2020 по 2050 в 15 раз.

«Перевернувший умы экономистов отчёт PwC прогнозирует рост ВВП мира в 3 раза с 2015 года $75 трлн до $225 трлн в 2050 году, если экономика мира будет развиваться в броуновском движении, несистемно. При выполнении стратегии, изложенной в данной Трилогии, этот рост составит 15 раз. Таким образом, мы ускорим будущее на 150 лет», – отмечает Булан.

По словам Владимира Булана, если с 1950 по 2010 ВВП мира вырос в 10 раз за 60 лет, то при современных технологиях и ноу-хау в экономическом менеджменте мы можем за вдвое меньший срок – 30 лет – сделать ВВП в 15 раз большим: с $83 трлн в 2020 до $1240 трлн в 2050.