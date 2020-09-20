МВД просит на обустройство границы 17 миллиардов

Монастырский рассчитывает завершить обустройство границы с РФ и Беларусью в течение двух лет.

Для завершения обустройства границы с Россией и Беларусью необходимо 17 миллиардов гривен. Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский в ходе визита в Луганскую область в пятницу, 1 октября.

Он осмотрел недавно обустроенный участок границы и заверил, что система способна противодействовать потенциальным попыткам вторжения, диверсионного проникновения, нелегальной миграции и контрабанде.

«Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть «Большое строительство границ». Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны», – отметил Монастырский.

Также он пообещал достойный уровень оплаты для пограничников. «Я знаю, что существует нехватка кадров. Но и с этими проблемами будем работать», – сказал министр.

По его словам, для полного обустройства границ необходимо 17 млрд грн. МВД уже обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022.

«Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это интеллектуальная граница, требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства… Участок с протяженностью более 100 км уже обустроен. Но у нас еще тысячи километров необорудованной границы», – сказал Монастырский.

Он отметил, что этот вопрос стал еще более актуальным из-за миграционного кризиса в Беларуси.

Протяженность границы с РФ на суше 1974 км, из них 409 км Донецкой и Луганской областей Украина временно не контролирует.

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