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Главная » Мир » Экономика
18:30 01 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Партнеры СП-2 не ждут его запуска этой зимой

Сертификация газопровода будет затяжной и этой зимой он может не заработать, считают в Uniper.

Один из европейских партнеров проекта Северный поток-2 немецкая компания Uniper не ожидает ввод газопровода в эксплуатацию ближайшей зимой. Сроки процесса сертификации СП-2 озвучил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маухбах, сообщает Reuters.

«Насколько мне известно, сертификация трубопровода будет настолько поздней, что, вероятно, он не сможет помочь нам этой зимой», – сказал он.

Также Маухбах прокомментировал ситуацию с дефицитом поставок газа в Европу.

Он считает, что Россия была надежным поставщиком на протяжении десятилетий: «Все контракты, которые мы подписали с российской группой Газпром, выполняются».

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Тэги: Россия, Германия, запуск, СП-2
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