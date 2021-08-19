Партнеры СП-2 не ждут его запуска этой зимой

Сертификация газопровода будет затяжной и этой зимой он может не заработать, считают в Uniper.

Один из европейских партнеров проекта Северный поток-2 немецкая компания Uniper не ожидает ввод газопровода в эксплуатацию ближайшей зимой. Сроки процесса сертификации СП-2 озвучил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маухбах, сообщает Reuters .

«Насколько мне известно, сертификация трубопровода будет настолько поздней, что, вероятно, он не сможет помочь нам этой зимой», – сказал он.

Также Маухбах прокомментировал ситуацию с дефицитом поставок газа в Европу.

Он считает, что Россия была надежным поставщиком на протяжении десятилетий: «Все контракты, которые мы подписали с российской группой Газпром, выполняются».