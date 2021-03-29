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20:02 01 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Днепре задержаны подозреваемые в громком убийстве 3-х летней давности

Спецназ задержал троих мужчин, у которых изъяли пять пистолетов с патронами. Их подозревают в убийстве местного жителя в 2018 году.

В Днепре правоохранители задержали преступную группу, которая в 2018 году убила местного жителя. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«За совершение резонансного убийства трехлетней давности правоохранители задержали вооруженную преступную группу», – говорится в сообщении.

Отмечается, что преступление произошло 9 июля 2018 года во дворе дома на Кодацком спуске в Днепре. Около полуночи двое мужчин совершили несколько выстрелов в сторону 31-летнего жителя, в результате чего тот скончался.

Во время досудебного следствия правоохранители установили, что к преступлению причастны три человека – 41-летний организатор и двое 29-летних исполнителей.

29 сентября при участии спецподразделения КОРД их задержали в Днепре.

Во время обысков у мужчин изъяли пять пистолетов с патронами.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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Тэги: днепр, убийство, задержание
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