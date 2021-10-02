Минздрав отстранил 15 главврачей за подделку COVID-сертификатов

В случае повторного нарушения Минздрав будет аннулировать лицензии учреждения здравоохранения.

Минздрав начал процедуру отстранения главврачей 15 медучреждений, которые фигурируют в уголовных делах о подделке документов о вакцинации. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что письма-представления отправили в объединенные территориальные общины, которые являются владельцами этих заведений здравоохранения.

«Если следствие выявит, что главный врач учреждения не причастен к махинациям, его восстановят в должности. В случае повторного нарушения МОЗ будет инициировать аннулирование лицензии учреждения здравоохранения и разрыв контракта между учреждением и Национальной службой здоровья. Поэтому территориальная община будет финансировать учреждение охраны здоровье самостоятельно», – говорится в заявлении.

В Минздраве сообщили, что в Украине открыто уже 350 уголовных дел о подделке документов, удостоверяющих вакцинацию от COVID-19.