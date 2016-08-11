Дефицит газа в Европе составит 28% – Газпром

Европа не успеет закачать в подземные хранилища более 18,5 миллиардов кубометров газа, считают в компании.

При нынешних темпах закачки газа к началу отопительного сезона его дефицит в Европе составит около 28%. Такие рассчеты содержит ежемесячная статистика российского Газпрома, опубликованная в пятницу, 1 октября, пишет ТАСС .

«Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом – 20,5 млрд куб. м газа», – говорится в документе.

В Газпроме рассчитали, что к 12 октября, когда в Европе начался отопительный сезон в прошлом году, в хранилищах будет около 76 млрд кубометров газа.

«Таким образом, останутся не восполненными 28%, или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон», – говорится в сообщении.