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00:26 02 Октября 2021 0 Комментарии
На чемпионате Европы украинские тяжелоатлеты завоевали 30 медалей
В городе Рованиеми (Финляндия) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров (до 20 лет) и молодежи (до 23 лет).
За это время не было ни одного дня, когда бы украинские спортсмены не поднимались на пьедестал.
Всего с Украины выступают 30 спортсменов: 15 – на юниорском уровне и 15 – на молодежном. В первой половине чемпионата украинцам удалось завоевать 24 медали.
Особенно успешно выступают женщины, которые по состоянию на 30 сентября находятся на первом месте в общем зачете чемпионата. В активе украинок 23 медали: 12 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. Мужчины получили 7 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзы.
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Тэги: тяжелая атлетика
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