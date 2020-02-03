Гривна попала в топ-10 самых прибыльных валют мира

Гривна в 2021 году стала одной из самых прибыльных валют мира относительно американского доллара. В рейтинге Bloomberg ей отвели шестое место.

На первом месте – сейшельская рупия, которая окрепла на 53% благодаря туризму. По данным Национального бюро статистики, в 2021 году число туристов из азиатских стран выросло на 8% по сравнению с 2020.

На втором месте валюта Замбии – квача, на третьем – мозамбикский метикал, на четвертом – армянский драм, на пятом – ангольская кванза.

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