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05:42 02 Октября 2021 0 Комментарии
В Беларуси ликвидировали Союз писателей
Верховный суд принял решение о ликвидации Союза писателей Беларуси. С июля ликвидировано около полутора сотен неправительственных организаций.
Союз писателей Беларуси была создана в 1934 году. В него входили все выдающиеся белорусские писатели: Якуб Колас, Янка Купала, Иван Мележа, Владимир Короткевич, Василь Быков, Рыгор Барадулин, Нил Гилевич, Владимир Некляев.
По состоянию на 9 сентября, по данным правозащитного центра «Вясна», в Беларуси с июля 2021 года ликвидировано 135 неправительственных организаций. В частности, в августе Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.
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Тэги: писатель, общественная организация, Республика Беларусь
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