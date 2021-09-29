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Главная » Мир » Общество
05:42 02 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Беларуси ликвидировали Союз писателей

Верховный суд принял решение о ликвидации Союза писателей Беларуси. С июля ликвидировано около полутора сотен неправительственных организаций.

Союз писателей Беларуси была создана в 1934 году. В него входили все выдающиеся белорусские писатели: Якуб Колас, Янка Купала, Иван Мележа, Владимир Короткевич, Василь Быков, Рыгор Барадулин, Нил Гилевич, Владимир Некляев.

По состоянию на 9 сентября, по данным правозащитного центра «Вясна», в Беларуси с июля 2021 года ликвидировано 135 неправительственных организаций. В частности, в августе Верховный суд Беларуси удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

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Тэги: писатель, общественная организация, Республика Беларусь
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