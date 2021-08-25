В России беспрецедентный рост смертности от COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с эпидемией 1 октября зарегистрировал 887 умерших от заражения коронавирусом.

За каждый из минувших четырех дней статистика летальных исходов росла, превышая антирекорды любого из предыдущих дней эпидемии.

Данные оперативного штаба отличаются от тех, что публикует российское статистическое ведомство. Росстат в своих отчетах традиционно дает более высокие данные о смертности. В последней сводке Росстата, появившейся в конце августа, значилось, что только за июль 2021 года в России умерли более 50 тысяч человек, инфицированных коронавирусом. В оперативном штабе 1 октября заявили, что с начала эпидемии в России скончались 208 тысяч инфицированных.

Власти объясняют рост заболеваемости сезоном окончания отпусков. Однако рост смертности от COVID-19 в России начался еще в середине июня.

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