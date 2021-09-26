Шмыгаль представил «слугам» новую программу Кабмина

Премьер приехал на выездное заседание фракции в Трускавец и представил программу деятельности правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании фракции Слуга народа в Трускавце представил обновленную программу деятельности правительства, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам премьера, в программу вошли совместные наработки чиновников, парламентариев и представителей Офиса президента, а также более 500 привлеченных экспертов.

«Документ включает лучшие мировые практики организации работы всей власти. Программа состоит из трех групп национальных приоритетов; граждане, государство, экономика. Далее идут 12 национальных приоритетов, которые содержат 97 задач и более 2000 мероприятий», – рассказал Шмыгаль.

Целью программы он назвал: сервис для граждан; прогнозируемые источники финансирования; достижение ожидаемых результатов; контроль за исполнением.

Пермьер отметил, что изменится подход к реализации программы. Он будет предусматривать качественное наполнение документа благодаря привлечению экспертов, аналитиков, бизнеса и общественности. А также использование ІТ-инструментов, которые позволят программу эффективно выполнять.

«В ІТ-инструмент уже внесены все задачи, стоящие перед Кабинетом министров и министерствами, сотни показателей и таймлайнов, которые позволят в режиме реального времени понимать как достигаются результаты», – сказал Шмыгаль.

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