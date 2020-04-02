Президент Филиппин пообещал уйти из политики

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что не будет больше баллотироваться на выборах в следующем году и уйдет из политики.

В прошлом месяце Дутерте заявлял, что будет избираться на пост вице-президента, поскольку конституция Филиппин запрещает баллотироваться на второй срок на пост президента.

Теперь он изменил свое решение и заявил что уйдет из политики, поскольку «филиппинцы считают его неквалифицированным».

Дутерте пришел к власти в 2016 году, пообещав победить преступность и бороться с наркоторговлей в стране.

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