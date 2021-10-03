Зеленский не определился со вторым сроком

Глава государства точно доработает до конца каденции, если досрочно выполнит все свои обещания.

Президент Владимир Зеленский до сих пор не определился, пойдет ли он на второй срок. Об этом он сказал на брифинге в Трускавце по итогам встречи с фракцией Слуга народа в воскресенье, 3 октября.

«Я ничего не решил по поводу второго срока. О том, что я пойду, когда я выполню все обещания, я говорил немного о другом. У нас была статистика, мы выполнили 30-35% наших обещаний и нашей программы, и уже половина срока прошла. Я сказал, что если мы с вами не будем быстро работать, особенно в Верховной Раде, потому что та статистика касалась именно работы на законодательной основе, если нам постоянно будут говорить, что это противоречит регламенту, и если будет постоянно политический спам через тысячи поправок, мы не успеем это сделать. А я хочу сделать все и успеть все, что я пообещал», – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что это также не значит, что если он успеет это сделать за 4,5 года, то уйдет за полгода до конца своей каденции.

«Нет, я до конца точно поработаю», – заверил президент.

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