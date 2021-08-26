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Главная » Украина » Экономика
20:45 03 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лоукостер Ryanair запускает рейс Львов-Манчестер

Рейс будет осуществляться два раза в неделю: в понедельник и пятницу. Время в пути составит 3 часа.

Лоукостер Ryanair 5 ноября запускает прямой рейс Львов-Манчестер. Об этом сообщает Avianews.com.

Рейс будет осуществляться два раза в неделю: в понедельник и пятницу. Время в пути составит 3 часа.

Минимальная стоимость перелета стартует от 15 евро в одну сторону.

Расписание рейсов Манчестер-Львов-Манчестер Ryanair:

Манчестер 16:50 – Львов 21:45, понедельник
Манчестер 07:00 – Львов 11:55, пятница
Львов 22:10 – 23:05 Манчестер, понедельник
Львов 12:20 -т13:15 Манчестер, пятница

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Тэги: Ryanair, рейс, лоукостер, Львов-Манчестер
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