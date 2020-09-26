КНДР намерена восстановить связь с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва, заявил о готовности восстановить в начале октября линии связи с Южной Кореей.

В КНДР заявили, что все межкорейские каналы связи будут восстановлены утром 4 октября. Об этом сообщает РИА-Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Сообщается, что изначально эта инициатива была выдвинута северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В Южной Корее ее поддержали.

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон заявляла, что Пхеньян готов к диалогу с Сеулом и «полагает объявление прекращения войны интересным предложением и хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий». Среди условий она назвала отсутствие враждебности со стороны Южной Кореи, взаимоуважение и отказ от предубеждений, «несправедливых двойных стандартов».

Также она заявила, что Северная Корея готова не только провозгласить мир с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран.

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