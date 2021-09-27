Китайские специалисты предсказывают появление нового вируса

Человечество столкнется не только с пандемией, но и с инфодемией, когда правда и фейки о новом заболевании будут плотно переплетены.

Глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу считает, что человечество в будущем столкнется с новым смертоносным вирусом.

Гао Фу отметил, что появится новая угроза, которую он назвал «вирусом X». В связи с этим Фу подчеркнул важность объединения мировых усилий для борьбы с предстоящей угрозой.

По мнению Гао Фу, именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил в свое время ученым в мире приступить к разработке вакцин от коронавируса в сжатые сроки.

«Новый вирус может возникнуть в любое время и в любом месте», – подчеркнул Гао Фу.

Также эксперт отметил, что в будущем человечество столкнется не только с пандемией, но и с инфодемией, когда правда и фейки о новом заболевании будут плотно переплетены.

Тэги: вирусы, пандемия