Зеленский призвал усилить информационную кампанию о важности вакцинации

Под председательством Владимира Зеленского в Офисе президента состоялось совещание, во время которого обсуждали ситуацию с распространением коронавируса в Украине.

В частности, Зеленский отметил необходимость активизации информационной кампании о важности вакцинации.

«Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками нужно донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания – они защищают окружение, в частности членов своей семьи», – подчеркнул президент.

Отдельное внимание было уделено вопросу борьбы с подделкой сертификатов о негативных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

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