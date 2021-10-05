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Главная » Украина » Общество
07:38 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский призвал усилить информационную кампанию о важности вакцинации

Под председательством Владимира Зеленского в Офисе президента состоялось совещание, во время которого обсуждали ситуацию с распространением коронавируса в Украине.

В частности, Зеленский отметил необходимость активизации информационной кампании о важности вакцинации.

«Всеми ресурсами, имеющимися способами и источниками нужно донести до различных слоев населения, насколько важной является защита от COVID-19. Люди, которые делают прививки, не только защищают себя от тяжелого течения в случае заболевания – они защищают окружение, в частности членов своей семьи», – подчеркнул президент.

Отдельное внимание было уделено вопросу борьбы с подделкой сертификатов о негативных ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации.

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Тэги: вакцинация
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