Саакашвили написал Зеленскому письмо

Политик поблагодарил украинского президента за обещание содействовать его освобождении из тюрьмы.

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором поблагодарил за обещание посодействовать его освобождению. Текст письма во вторник, 5 октября, обнародован на странице Саакашвили в Facebook.

«Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире», – написал Саакашвили.

Он подчеркнул, что высоко оценивает принципиальную позицию Зеленского по защите Украины и всех узников Кремля.

«Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы», – говорится в письме.

Саакашвили также заявил, что является «личным узником Путина», и очень ценит «принципиальную позицию» Зеленского по защите Украины и всех «узников империи».

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