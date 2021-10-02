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16:30 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Первому медику вынесли приговор за подделку COVID-сертификата

Врач из Днепропетровской области заплатит 34 тысячи грн штрафа и будет на год лишен лицензии.

Суд объявил первый приговор медику за выдачу фальшивого COVID-сертификата: врач из Павлограда (Днепропетровская обл.) лишен права деятельности по специальности на один год и заплатит штраф 34 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

«Суд вынес первый приговор за подделку COVID-сертификатов. Первое судебное решение о приговоре за подделку COVID-сертификатов было вынесено на прошлой неделе», – сообщили в Минздраве со ссылкой на председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

Отмечается, что врач из Павлограда Днепропетровской области получил штраф 34 тыс. грн и был лишен права деятельности по специальности на один год.

В информации подчеркивается, что за прошедшую неделю было проведено 13 обысков и начато 12 уголовных производств.

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Тэги: приговор, COVID-сертификат, медик
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