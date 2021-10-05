Футболисты сборной Украины приехали на октябрьский сбор

Сборная Украины собралась в Киеве накануне матча отборочного турнира Чемпионата мира-2022.

В октябре украинская команда под руководством Александра Петракова проведет два поединка в рамках квалификации Чемпионата мира-2022. В субботу, 9 октября, украинцы встретятся со сборной Финляндии в гостях, а во вторник, 12 октября, подопечные Петракова на «Арене Львов» примут сборную Боснии и Герцеговины. Если вы хотите сделать ставку на то, как пройдут эти матчи, можете воспользоваться БК Пари матч. Для тех, кто не может открыть сайт букмекерской конторы, на портале Рейтинг Букмекеров доступно рабочее зеркало Пари матч.

В состав национальной команды приехали даже травмированные игроки. Врачи команды проведут обследования и определять, кто сможет принимать участие в играх, а кто покинет сборную.

В Киев пока не приехали несколько игроков, выступающих за рубежом: Эдуард Соболь («Брюгге»), Роман Яремчук («Бенфика»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Александр Зубков («Ференцварош») и Игорь Харатин («Легия»).

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. На турнир попадут команды, занявшие первые места в отборочных группах. Сборные, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах за право попасть в финальную часть турнира.

Сборная Украины сыграла 5 матчей отбора вничью и с 5 очками занимает вторую строчку группы D.