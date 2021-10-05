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17:36 05 Октября 2021 0 Комментарии
В Европе цена на газ снова обновила рекорд
Стоимость тысячи кубометров газа превысила отметку в 1400 долларов, установив новый рекорд.
Цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив отметку в 1400 долларов. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE во вторник, 5 октября
В частности, стоимость фьючерса на Лондонской бирже приблизилась к 1430 долларам за тысячу кубометров.
При этом цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов составила 1427 долларов за тысячу кубометров, или 118,4 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).
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Тэги: Европа, газ, цена
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