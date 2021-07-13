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18:37 05 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина останется в зеленом списке ЕС – СМИ

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 14 стран, в том числе Украина.

Власти Евросоюза пока не будут исключать Украину из своего зеленого списка в связи с ростом заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 5 октября.

«Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока «выживает» и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели», – написал он.

Напомним, 9 сентября Евросоюз существенно сократил список стран, граждане которых могут путешествовать в ЕС без дополнительных ограничений. Среди них четыре государства Восточной Европы – Армения, Азербайджан, а также безвизовые Албания и Сербия.

А 23 сентября Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 14 стран, в том числе Украина.

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Тэги: Украина, ес, зеленый список
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