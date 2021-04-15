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01:50 06 Октября 2021 0 Комментарии
Американские ученые изобрели имплант для лечения депрессии
Устройство размером со спичечный коробок размещают в черепе больного и подсоединяют к мозгу. Специалисты уже получили обнадеживающие результаты.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско подчеркивают, что пока слишком рано говорить, может ли устройство помочь другим пациентам с трудноизлечимой депрессией, но они надеются и планируют дополнительные клинические испытания.
Первой пациенткой стала 36-летняя Сара, которой установили устройство более чем год назад. Женщина говорит, что он кардинально изменил ее жизнь.
Имплант работает постоянно, но импульс срабатывает только тогда, когда пациентка нуждается в этом.
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Тэги: депрессия, имплант
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