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02:54 06 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Французский бегун умер во время марафона в Сахаре

50-летний бегун умер во время второго этапа шестидневного марафона в пустыне Сахара.

Причиной смерти стала остановка сердца. Отмечают, что медики делали все возможное, но спасти бегуна не удалось.

Из уважения к семье атлета его имя не обнародуют.

Сахарский марафон – шестидневный сверхмарафон, который проводится ежегодно в пустыне Сахара с 1986 года. Его дистанция составляет около 250 км.

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Тэги: марафон, Сахара
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