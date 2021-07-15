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02:54 06 Октября 2021 0 Комментарии
Французский бегун умер во время марафона в Сахаре
50-летний бегун умер во время второго этапа шестидневного марафона в пустыне Сахара.
Причиной смерти стала остановка сердца. Отмечают, что медики делали все возможное, но спасти бегуна не удалось.
Из уважения к семье атлета его имя не обнародуют.
Сахарский марафон – шестидневный сверхмарафон, который проводится ежегодно в пустыне Сахара с 1986 года. Его дистанция составляет около 250 км.
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Тэги: марафон, Сахара
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