Суд США принял иск к двум российским банкам о финансировании ДНР

Суд Нью-Йорка принял иск семьи американского подростка, погибшего в катастрофе малайзийского авиалайнера на Донбассе в июле 2014 года.

Адвокаты семьи Квина Шансмана представили документы, подтверждающие два денежных перевода террористам. Деньги были отправлены через корреспондентские счета «Сбербанка» и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon.

Окружной судья Эндрю Картер принял решение о возможности рассмотрения иска по существу.

Семья Шансман обратилась в американский суд еще в 2019 году. В течение двух лет суд рассматривал различные возражения ответчиков. Представители семьи Шансман утверждают, что российские, а также американские сервисы Western Union и MoneyGram использовались для финансирования ДНР, которая, по мнению истцов, несет ответственность за катастрофу самолета Malaysain Airlines.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.

Тэги: терроризм, война на Донбассе, катастрофа MH17