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09:25 06 Октября 2021 0 Комментарии
В Германии представили логотип Евро-2024
УЕФА презентовал бренд, логотип и слоган чемпионат Европы по футболу, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Логотип состоит из 55 цветов национальных флагов стран-ассоциаций УЕФА, которые изображают форму крыши стадиона «Олимпиаштадион» в Берлине.
В центре расположен кубок первого генерального секретаря УЕФА Анри Делоне, а вокруг него 24 цветных фрагмента - символа 24 команд-участниц чемпионата.
Слоганом чемпионата Европы стала фраза – «Объединены футболом, едины в самом сердце Европы».
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Тэги: футбол, Евро-2024
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