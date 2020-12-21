В переговорах с МВФ возник новый вопрос

Миссию МВФ интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в переговорах с миссией МВФ возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ, что потребует дополнительных консультаций. Об этом Марченко рассказал в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в среду, 6 октября.

«Фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности», – отметил он.

По словам Марченко, в МВФ понимают, что непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть.

«Но возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с этим рынком, и тем, как будет проходить отопительный сезон на местах, тут есть поле для дискуссий», – отметил министр.

Кроме того, по словам Марченко, также есть вопросы по части Министерства финансов, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год. Но они, как заверил министр, некритичны для нынешнего пересмотра программы МВФ.

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