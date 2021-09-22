Бойня в Перми: стрелок пошел на поправку

Молодой человек перенес множество операций, в числе которых – ампутация ноги. Сейчас его готовят к переводу из реанимации в обычную палату.

В сети появились фото из реанимации Тимура Бекмансурова, который 20 сентября устроил стрельбу в Пермском университете, убив шесть человек. Снимок подключенного к аппаратам контроля преступника опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 18-летний стрелок идет на поправку.

«Тимур Бекмансуров в реанимации краевой больницы. Он лежит там уже две недели. С тех пор как пришел в себя, смотрит темным равнодушным взглядом. Убийца уже пошел на поправку, ему провели множество операций. Ампутировали ногу, достали из тела пули, отключили от ИВЛ и готовятся перевести в обычную палату. Там Бекмансурова смогут допросить следователи», – пишет канал.

По его данным, юноша уже в силах общаться самостоятельно, речь у него внятная. Когда врачи задают Бекмансурову вопросы, он отвечает им без затруднений.

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