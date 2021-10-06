Разумков увеличил число журналистов, работающих в Раде

Отстраненный накануне от проведения заседаний спикер парламента увеличил количество сотрудников СМИ, которые могут работать в Раде.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков увеличил разрешенное количество представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах. Текст соответствующего распоряжения в среду, 6 октября, обнародовала пресс-секретарь главы ВР Ольга Туний.

«В связи с многочисленными обращениями журналистов, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах!»- написала Туний.

Согласно документу расширено:

до 200 человек – в пресс-центре на третьем этаже;

до 30 человек – в ложе прессы балкона зала заседаний ВР;

до 200 человек – в кулуарах второго этажа пленарной части ВР.

Кроме того, установлено:

в пресс-центр на третьем этаже будут допускать от телевизионных каналов не более двух съемочных групп (до 4 человек), от информагенств – до 2, а от других изданий – по 1 лицу;

в кулуары второго этажа пленарной части ВР допускается от телеканалов не более 1 съемочной группы (до 2 человек) от информагенств, в том числе фотокорреспондентов, – до 2 человек, а от других лиц по одному.

Тэги: журналисты, Разумков