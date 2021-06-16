В ЕС спрогнозировали сроки снижения цен на газ
Стоимость газа начнет снижаться не раньше весны, считает еврокомиссар. Сегодня газ торгуется уже по 1600 долларов.
Цены на газ на европейском рынке будут высокими всю зиму, а снижение ожидается с весны. Об этом в среду, 6 октября, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, пишет РИА Новости.
«Рыночные ожидания показывают, что цены на газ останутся высокими в течение зимы и должны постепенно снижаться с весны следующего года на основе нынешнего прогноза спроса», – сказала она.
Симсон отметила, что долгосрочные контракты на газ с Россией в Европе выполняются, но дополнительные мощности не были забронированы, несмотря на растущие цены.
Также еврокомиссар заявила, что Европа должна подготовиться к возможным будущим кризисам в энергетике.
«Крайне важно повысить готовность и устойчивость Европы к скачкам цен. Нам нужно инвестировать в хранилища, чтобы интегрировать больше возобновляемой энергии на рынке электроэнергетики. Нам нужны ликвидные рынки газа, готовые интегрировать растущую долю возобновляемых газов. До конца года я представлю реформу газового рынка, в контексте которой будут пересмотрены вопросы, связанные с хранилищами и безопасностью снабжения», – заявила Симсон.
В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в долгосрочной перспективе для ЕС важны инвестиции в возобновляемую энергетику.
«Это даст нам стабильные цены и больше независимости. Потому что газ на 90% импортируется в ЕС. Но возобновляемая энергетика принадлежит нам», – сказала она.
На следующей неделе Еврокомиссия опубликует заявление по энергетике.
В то же время, зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс назвал причиной энергетического кризиса в ЕС неблагоприятные рыночные условия.
«Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет, что и создает пики цен», – сказал он.
В то же время, пять стран ЕС призвали союз принять срочные меры, чтобы ограничить взлет цен на газ.
Министры финансов Франции, Испании, Греции, Чехии и Румынии опубликовали совместное заявление, призвав ЕС разработать инструменты, чтобы «немедленно отреагировать на существенный рост цен».
Они также выступили за проведение расследования в отношении рынка газа, отметив, что страны блока должны скоординировать покупки газа, а также призвали к пересмотру структуры энергетических рынков.