06.10.2021 13:43
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14:27 06 Октября 2021 0 Комментарии
Газ в Европе подорожал на $300 за пару часов
С начала торгов в среду стоимость голубого топлива выросла почти на полтысячи долларов.
Стоимость газа в Европе на торгах в среду, 6 октября, взлетела до 1900 долларов за тысячу кубометров.
Так, на открытии торгов газ подорожал до 1600 долларов, а через пару часов цена выросла еще на 300 долларов и продолжает увеличиваться.
В понедельник газ подешевел на новостях о Северном потоке-2, но вчера рост цен ускорился, и впервые газ подорожал выше 1400 долларов.
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Тэги: Газ в Европе
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