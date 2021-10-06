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Главная » Мир » Экономика
14:27 06 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Газ в Европе подорожал на $300 за пару часов

С начала торгов в среду стоимость голубого топлива выросла почти на полтысячи долларов.

Стоимость газа в Европе на торгах в среду, 6 октября, взлетела до 1900 долларов за тысячу кубометров.

Так, на открытии торгов газ подорожал до 1600 долларов, а через пару часов цена выросла еще на 300 долларов и продолжает увеличиваться.

В понедельник газ подешевел на новостях о Северном потоке-2, но вчера рост цен ускорился, и впервые газ подорожал выше 1400 долларов.

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Тэги: Газ в Европе
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