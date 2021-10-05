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15:15 06 Октября 2021 0 Комментарии
На рынке газа «качели»: цена упала на $200 за 10 минут
На максимуме газ дорожал сегодня до 1936 долларов, но потом резко упал в цене. Сейчас торги идут в районе 1770 долларов.
На европейском рынке газа в среду, 6 октября, наблюдаются «качели».
Стоимость энергоресурса сегодня за пару часов сначала выросла на 300 долларов за тысячу кубометров, а потом упала на 200 долларов за 10 минут.
Так, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 11:28 выросла до $1936 за тыс. куб. м, или 161,5 евро за МВт*ч, а через несколько минут упала до 1679 долларов. После этого стоимость газа подросла до 1769 долларов.
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Тэги: газ, цена
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