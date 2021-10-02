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00:58 07 Октября 2021 Просмотров 58   КомментариевКомментарии

Украинцы завоевали 48 медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

В городе Рованиеми (Финляндия) завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров (до 20 лет) и молодежи (до 23 лет).

Украинская сборная показала отличный результат, завоевав 48 медалей. Трое украинских тяжелоатлетов стали сильнейшими спортсменами турнира по версии Европейской федерации тяжелой атлетики.

Европейская федерация тяжелой атлетики определила сильнейших спортсменов турнира в своих возрастных группах , трое из которых – украинцы: Камила Конотоп (самая сильная тяжелоатлетка Европы среди юниоров), Мария Гангур (самая сильная тяжелоатлетка Европы среди молодежи) и Богдан Гоза (сильнейший тяжеловес Европы среди юниоров), который установил рекорд мира и Европы среди юниоров в рывке – подняв штангу весом 190 кг.

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Тэги: тяжелая атлетика
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