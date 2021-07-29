Зеленский уволил пять послов

Украинский лидер провел масштабные ротации в дипломатическом корпусе – он уволил и назначил несколько глав миссий.

Президент Владимир Зеленский в среду, 6 октября, подписал ряд указов, которыми освободил от занимаемых должностей пятерых послов в шести странах. Соответствующие документы обнародовала пресс-служба главы государства.

Так, под увольнение попали Ростислав Троненко – посол Украины Бразилии, Василий Серватюк – посол в Таджикистане и Афганистане по совместительству, Иван Кулеба – посол в Армении, Евгений Микитенко – посол в Египте и Владимир Яценковский – посол в Литве.

В то же время украинский лидер назначил Андрея Праведника послом Украины в Республике Руанда, а главу дипмиссии Нигерии Валерия Кирдоду – послом в Республике Камерун по совместительству.

Кроме того, посол в Мексике Оксана Драмарецкая назначена послом в Панаме, Белизе, Гватемале и Коста-Рике.

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