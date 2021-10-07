В Запорожье открыли офис политической партии «УДАР Виталия Кличко»

6 октября, в 17:00 в Запорожье состоялось открытие регионального офиса областной партийной организации «Удар Виталия Кличко».

Офис расположен по адресу: улица Независимой Украины 92 офис 13, телефон приемной: 0663429879. График работы приемной понедельник-пятница с 10.00 до 17.00, суббота и воскресенье — выходной.

Как известно, лидером областной организации является известный в области человек — доктор социологических наук, доцент Гугнин Эдуард Анатольевич. О том, что в Запорожье состоялась конференция областной организации политической партии «Удар Виталия Кличко», на которой избрали нового руководителя областной организации партии и новый состав рады партии, мы писали ранее.

Сегодня открытие офиса посетила Команда единомышленников и профессионалов, партийные функционеры и представители центрального аппарата партии из Киева.

Журналистам «Актуально» удалось побеседовать с руководителем областной партийной организации Эдуардом Гугниным, который рассказал какие первоочередные задачи стоят перед областной партийной организации политической партии «УДАР Виталия Кличко».

«ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ — ЦЕ ОНОВЛЕННЯ ПАРТІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ДО НЕЇ НОВИХ ЧЛЕНІВ ТА ПРИХИЛЬНИКІВ: АКТИВНИХ ЛЮДЕЙ, ЯКІ ПРАГНУТЬ ЗМІНИТИ НАШУ КРАЇНУ НА КРАЩЕ, ЗРОБИТИ ЇЇ СИЛЬНОЮ ЯК ВНУТРІШНЬО, ТАК І ЗЗОВНІ. ДРУГЕ ЗАВДАННЯ — ЦЕ РОЗБУДОВА ПАРТІЇ. САМЕ ТОМУ ЗАРАЗ ФОРМУЄТЬСЯ КОМАНДА, ЯКА БУДЕ ПРЕДСТАВЛЯТИ «УДАР ВІТАЛІЯ КЛИЧКА» В 5 РАЙОНАХ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ, А ТАКОЖ У МІСТАХ ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ: ЗАПОРІЖЖІ, БЕРДЯНСЬКУ, МЕЛІТОПОЛІ, ПОЛОГАХ, ЕНЕРГОДАРІ. ПІСЛЯ ЦЬОГО МИ ПІДЕМО ДАЛІ — БУДУТЬ СТВОРЕНІ ОСЕРЕДКИ У КОЖНІЙ ГРОМАДІ НАШОГО ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ», — СООБЩИЛ ЛИДЕР ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «УДАР ВИТАЛИЯ КЛИЧКО».

По словам Эдуарда Анатолиевича, офис открыли не для т.н. «партийный тусовок», партийцы убеждены, создание областной ячейки улучшит взаимодействие с жителями области и даст возможность решать проблемы граждан. Помимо этого, здесь можно будет получить правдивую информацию о том, что происходит в стране и области и проконсультироваться у специалистов.

Учитывая то, что ранее «УДАР Виталия Кличко» принимал участие в выборах, но в «блоках», то на данный момент в горсоветах и облсоветах нет представителей партии. Именно поэтому сейчас идет формирование команды профессионалов на местах, которые будут представлять интересы «УДАРа» в городах, районах и громадах.

Открытие офиса областной партийной организации политической партии «УДАР Виталия Кличко» в Запорожье является очередным шагом к становлению сильной политической партии демократического образца, где ее члены выбирают свое руководство, где сторонники партии участвуют в выдвижении кандидатов, и где постоянно ведется политический диспут.