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18:43 07 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рада не успела назначить нового спикера

Два претендента на должность из пяти сняли свои кандидатуры. Голосование состоится завтра.

Верховная Рада не успела в четверг, 7 октября, провести голосование по назначению нового спикера.

Изначально на должность претендовали пять кандидатов, но Гео Лерос и Ярослав Железняк свои кандидатуры сняли.

Перед депутатами выступили и ответили на вопросы другие претенденты на должность: Руслан Стефанчук, Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.

Обсуждение данного вопроса продолжится завтра, а сегодня в 16:00 депутаты еще проведут внеочередное заседание по вопросу о повышении пенсий.

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Тэги: спикер, ВР
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