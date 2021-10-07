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18:43 07 Октября 2021 0 Комментарии
Рада не успела назначить нового спикера
Два претендента на должность из пяти сняли свои кандидатуры. Голосование состоится завтра.
Верховная Рада не успела в четверг, 7 октября, провести голосование по назначению нового спикера.
Изначально на должность претендовали пять кандидатов, но Гео Лерос и Ярослав Железняк свои кандидатуры сняли.
Перед депутатами выступили и ответили на вопросы другие претенденты на должность: Руслан Стефанчук, Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.
Обсуждение данного вопроса продолжится завтра, а сегодня в 16:00 депутаты еще проведут внеочередное заседание по вопросу о повышении пенсий.
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Тэги: спикер, ВР
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