В Украине оценили ущерб от энергокризиса Европы

Из-за роста цен на газ в Европе в Украине сократилось производство электроэнергии. Компенсировать намерены с помощью АЭС.

Энергетический кризис в Европе из-за высоких цен на газ повлиял на производство электроэнергии в Украине. Об этом сообщил глава Минэнерго Германа Галущенко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, 8 октября.

Он напомнил, что на днях цена на энергетический уголь впервые в истории достигла 300 долларов за тонну, а цены на газ выросли почти до 2000 долларов за тысячу кубометров. Из-за этого цена на электроэнергию в соседних странах выросла в четыре раза до 10-12 гривен за кВт-ч в эквиваленте.

«Это вопрос и политического давления, это вопрос и Северного потока-2, это вопрос Турецкого потока, всего того, что происходит, когда газ используется не как товар, а как оружие», – сказал Галущенко.

«Теплоэлектроцентрали, работающие на газе, значительно уменьшили производство электроэнергии, соответственно, это увеличивает сжигание угля. Так, производители, производящие 25% электроэнергии из углеводородов, прекратили производство в силу цены на газ», – сказал Галущенко.

Дефицит в электроэнергии будет покрываться за счет атомных станций на 880 млн кВт-ч. Министр отметил, что это эквивалентно экономии около 450 тысяч тонн угля на складах ТЭС.

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