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12:58 08 Октября 2021 41 Комментарии
Рада назначила новым спикером Стефанчука
Бывший вице-спикер парламента займет кресло уволенного накануне Разумкова. На должность претендовали еще два нардепа.
Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность вице-спикера.
Также на должность претендовали нардепы от Европейской солидарности Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.
В ходе рейтингового голосования за Гончаренко проголосовали 44 нардепа, а за Зинкевич 146, Стефанчук получил 257 голосов.
На основном голосовании за него отдали 261 голос.
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Тэги: спикер, ВР, стефанчук
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