Рада назначила новым спикером Стефанчука

Бывший вице-спикер парламента займет кресло уволенного накануне Разумкова. На должность претендовали еще два нардепа.

Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, назначила новым спикером парламента Руслана Стефанчука, который до этого занимал должность вице-спикера.

Также на должность претендовали нардепы от Европейской солидарности Алексей Гончаренко и Яна Зинкевич.

В ходе рейтингового голосования за Гончаренко проголосовали 44 нардепа, а за Зинкевич 146, Стефанчук получил 257 голосов.

На основном голосовании за него отдали 261 голос.

Тэги: спикер, ВР, стефанчук