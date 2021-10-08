Нападение на журналистов Схем: объявлено новое подозрение

Еще одного топ-чиновника госбанка подозревают в препятствование деятельности журналистов и незаконном удержании людей.

Одному из руководителей Укрэксимбанка объявили о подозрении по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов программы Схемы. Об этом в пятницу, 8 октября, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Указанному лицу инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины)», – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, пару дней назад журналисты программы Схемы заявили о совершении нападения на них в Укрэксимбанке. По их словам, глава банка Мецгер, когда ему не понравился один из вопросов, вызвал охрану и приказал отобрать у журналистов камеры.

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