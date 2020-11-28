Рада внесла изменения в бюджет-2021

Депутаты утвердили распределение почти 40 миллиардов гривен, полученных от перевыполнения бюджета по доходам.

Верховная Рада на заседании в пятницу, 8 октября, одобрила внесение изменений в закон о госбюджете на 2021 год, сообщает пресс-служба аппарата ВР.

«Закон увеличивает общий фонд государственного бюджета на 39,41 млрд грн и имеет целью предусмотреть финансирование неотложных нужд социальной направленности и инфраструктурных проектов», – говорится в сообщении.

Средства планируется потратить на:

15 млрд грн: Укравтодору на развитие инфраструктуры, еще 1,5 млрд грн – на Большое строительство.

12 млрд грн: на субсидии на оплату за услуги жилищно-коммунального хозяйства;

282 млн грн: на выплату компенсаций за жилье внутренне перемещенным лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины;

3,8 млрд грн: покрытие дефицита в средствах на зарплаты военнослужащим;

2 млрд грн: НЗСУ на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с COVID-19;

2,5 млрд грн: «депутатский фонд» – субвенция на социально-экономическое развитие местным бюджетам

1 млрд грн: на покрытие долгов по заработной плате перед шахтерами;

4,09 млрд грн: на Вооруженные силы Украины;

556 млн грн: на пополнение уставного капитала аэропорта Борисполь, Укрсервис Минтранс и государственного авиационного предприятия Украина,

10 млн грн предусмотрено на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Тэги: бюджет, ВР