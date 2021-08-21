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01:21 09 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Медведчука подозревают в государственной измене

Народному депутату Виктору Медведчуку объявили новое подозрение по статьям о государственной измене и содействии терроризму.

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины.

Поскольку после захвата Россией частей Донецкой и Луганской областей Украина оказалась на грани энергокризиса, было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности в Южной Африканской Республике.

Однако Россия, чтобы не допустить усиления энергонезависимости Украины, по данным правоохранителей, решила сорвать этот план.

При посредничестве Медведчука якобы состоялся сговор с украинскими чиновниками, которые, используя полномочия НБУ и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов эти контракты были сорваны, что привело к веерным отключениям электроэнергии.

Впоследствии при содействии Медведчука с целью возвращения Украины в орбиту влияния России были организованы незаконные схемы для поставки угля с временно оккупированных территорий на государственные предприятия Украины.

«Это вопрос государственной измены. И того, как отдельные украинские политики и чиновники в разгар войны играли на стороне России, пренебрегали интересами Украины и строили совместные с террористами «схемы». Мое четкое убеждение – эти люди должны понести заслуженное и законное наказание за тот вред, который они нанесли государству. Потому что их действия – это подрыв энергетической независимости Украины», – заявил глава СБУ Иван Баканов.

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Тэги: Виктор Медведчук, государственная измена
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