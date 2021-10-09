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04:25 09 Октября 2021 0 Комментарии
Футболист «Манчестер Юнайтед» получил докторскую степень
23-летний Маркус Решфорд стал самым молодым обладателем такой почетной степени в истории учебного заведения.
Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Решфорд получил почетную степень доктора в университете Манчестера за многочисленные благотворительные проекты.
«Я здесь, чтобы получить свой почетную степень за борьбу с детской бедностью. Пришло время, чтобы представители власти увидели реальные меры борьбы с бедностью. Коронавирус больше нельзя использовать как оправдание», – цитирует Решфорда пресс-служба университета.
Футболист помогал малоимущим семьям и вернул английским школьникам бесплатное питание.
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Тэги: футбол, доктор наук
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