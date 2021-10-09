Футболист «Манчестер Юнайтед» получил докторскую степень

23-летний Маркус Решфорд стал самым молодым обладателем такой почетной степени в истории учебного заведения.

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Решфорд получил почетную степень доктора в университете Манчестера за многочисленные благотворительные проекты.

«Я здесь, чтобы получить свой почетную степень за борьбу с детской бедностью. Пришло время, чтобы представители власти увидели реальные меры борьбы с бедностью. Коронавирус больше нельзя использовать как оправдание», – цитирует Решфорда пресс-служба университета.

Футболист помогал малоимущим семьям и вернул английским школьникам бесплатное питание.

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