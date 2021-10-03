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Главная » Мир » Экономика
15:19 10 Октября 2021 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Маск рассказал, когда появятся первые европейские Tesla

Изначально объем производства на первой европейской фабрике Tesla составит 5 000 автомобилей в неделю.

Новая берлинская фабрика Tesla может выпустить первые электрокары уже в следующем месяце. Об этом сказал генеральный директор компании Илон Маск, сообщает Reuters в воскресенье, 10 октября.

В ходе выступления на предприятии Маск заявил, что надеется получить зеленый свет на начало производства в течение ближайших недель. Последняя консультация относительно беспокойства общественности по поводу этого завода завершается 14 октября, после чего Министерство охраны природы Германии должно принять решение о возможности производства автомобилей.

Министерство экономики в правительстве земли Бранденбург оценило шансы на утверждение начала работы завода в 95%.

Маск отметил, что объем производства на заводе составит 5 тысяч или «надеюсь, 10 тысяч» транспортных средств в неделю.

«Для достижения больших объемов производства понадобится больше времени, чем для строительства самого завода» – добавил он.

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Тэги: Маск, Tesla
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