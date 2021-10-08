Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько и своей женой

Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили рассказал, что давно живет с нардепом от “Слуги народа” Елизаветой Ясько.

Об этом политик написал в Facebook. Он специально посвятил пост тем, кто интересуется его личной жизнью.

По словам Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, его предыдущие отношения завершены.

“И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным”, – написал политик.

Он так же отметил, что к своей официальной жене Сандре Рулофс относится с глубокой привязанностью и уважением. И выразил благодарность за “невероятную совместную жизнь”.

Кроме того мужчина попросил всех уважать его личную жизнь и приватность Сандры.

Саакашвили добавил, что сейчас сосредоточен на своей борьбе и продолжает голодовку.

Он подчеркнул, что относится к своему противостоянию с грузинской властью крайне серьезно и настроен дойти до конца.

Свой пост политик опубликовал сразу на трех языка: английском, украинском и грузинском. Тут же он разместил совместное фото с Ясько.

Напомним, Рулофс ранее заявила, что известие о связи ее мужа с украинским нардепом стало для нее неожиданным.

Саакашвили и Рулофс заключили брак в 1993 году. У пары родились двое сыновей – Эдуард и Николоз. Первому сейчас уже 26 лет, второму – 16.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.

Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот.

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