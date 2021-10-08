Саакашвили рассказал об отношениях с Ясько и своей женой
Глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили рассказал, что давно живет с нардепом от “Слуги народа” Елизаветой Ясько.
Об этом политик написал в Facebook. Он специально посвятил пост тем, кто интересуется его личной жизнью.
По словам Саакашвили, который сейчас находится в грузинской тюрьме, его предыдущие отношения завершены.
“И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным”, – написал политик.
Он так же отметил, что к своей официальной жене Сандре Рулофс относится с глубокой привязанностью и уважением. И выразил благодарность за “невероятную совместную жизнь”.
Кроме того мужчина попросил всех уважать его личную жизнь и приватность Сандры.
Саакашвили добавил, что сейчас сосредоточен на своей борьбе и продолжает голодовку.
Он подчеркнул, что относится к своему противостоянию с грузинской властью крайне серьезно и настроен дойти до конца.
Свой пост политик опубликовал сразу на трех языка: английском, украинском и грузинском. Тут же он разместил совместное фото с Ясько.
Напомним, Рулофс ранее заявила, что известие о связи ее мужа с украинским нардепом стало для нее неожиданным.
Саакашвили и Рулофс заключили брак в 1993 году. У пары родились двое сыновей – Эдуард и Николоз. Первому сейчас уже 26 лет, второму – 16.
Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу, 1 октября, был задержан на территории этой страны. Грузинская прокуратура обвиняет Саакашвили по нескольким уголовным статьям, по двум из которых бывший президент осужден.
Глава правящей партии Грузинская мечта – Демократическая Грузия Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент Михаила Саакашвили приехал в страну, чтобы устроить госпереворот.