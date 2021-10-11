В Чернигове прощаются с нардепом Антоном Поляковым

В Чернигове началась церемония прощания с народным депутатом Антоном Поляковым.

В Чернигове прощаются с Антоном Поляковым



Об этом сообщила Страна. Мероприятие проходит в местной филармонии.

Катафалк с гробом прибыл на место около 09.40. На месте находится несколько правоохранителей.

По информации журналистов, здесь собралось достаточно много людей, которые пришли попрощаться с Поляковым.

В 11:45 запланировано отпевание в Преображенском соборе. В 13:00 состоится церемония прощания на кладбище.

Простится с бывшим народным депутатом приехал экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Как сообщали Власти.нет, народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября. Такси, в котором он ехал, остановили полицейские за нарушение ПДД. В салоне они увидели депутата в бессознательном состоянии. Копы вызвали скорую и попытались оказать помощь самостоятельно. Приехавшие медики констатировали смерть мужчины.

В результате вскрытия выяснилось, что результатом смерти стала острая ишемическая болезнь сердца. Однако правоохранители назначили еще ряд экспертиз.

Представитель МВД заявил, что экспертиза обнаружила в теле Полякова небольшое количество алкоголя и вещество метадон. Следствие не исключает, что народного депутата могли отравить.

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