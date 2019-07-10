Суд изберет меру пресечения для Труханова 11 октября

В понедельник, 11 октября, Высший антикоррупционный суд продолжит слушание по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова.

Суд изберет меру пресечения для мэра Одессы Труханова



Он уже прибыл в Киев и дал комментарий журналистам. Подозреваемый заявил, что не понимает, чего от него хотят.

Геннадия Труханова подозревают как соучастника преступной схемы по незаконному присвоению муниципальной земли.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн. Сам подсудимый назвал эту сумму астрономической и подчеркнул, что таких денег у него нет.

Мэр Одессы взял отпуск до 13 октября. Исполняет обязанности городского головы на это время его заместитель Сергей Тютюхин.

Ранее Власти.нет сообщали, что Труханову и одесским чиновникам вручили подозрения по нанесению бюджету Одессы убытков на 533 млн гривен. Генпрокурор Ирина Венедиктова подписал пять подозрений в отношении одесских чиновников, в том числе Труханова.



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