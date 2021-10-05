Цены на нефть начали неделю резким ростом

Нефть Brent находится на максимуме за три года, а марка WTI торгуется на пике почти за семь лет.

Мировые цены на нефть эталонных марок продолжили рост в начале рабочей недели и новые обновили максимумы за три года. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 11 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,50 (1,82%) – до $83,89 за баррель. Цена находится на максимуме за три года. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,44 (0,5%) – до $82,39 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась на $1,76 (2,22%) – до $81,11 за баррель. Котировки находятся на максимальном уровне почти за семь лет. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,05 (1,3%) – до $79,35 за баррель.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $2,78 в пользу Brent.

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